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Россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла

Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Отсутствие масла в работающем двигателе автомобиля не сразу приведет к катастрофическому износу агрегата, у машины есть небольшой запас хода. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 километров. В «сказочных» или оптимальных условиях это может быть 200 километров, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит», — сказал Колодочкин.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

«Одно время было модно рекламировать всякие присадки, мол, вот мы ее залили и ездим без масла, но это все чепуха. Любой мотор может ездить без масла, но недолго», — пояснил специалист.

До этого стало известно, можно ли заливать масло под брендом сетевых магазинов.

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