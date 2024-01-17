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Водителей призвали отложить дальние поездки по трассе М-12

«Автодор» призвал водителей отложить поездки по трассе М-12 в ближайшие сутки

«Автодор» призвал водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, в связи с погодными условиями. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании.

«В ближайшие сутки ожидается до 25 см снега. Просим водителей отложить в ближайшие сутки дальние поездки», — отмечается в публикации.

«Автодор» также напоминает, что из-за сильного снегопада с ветром отсутствует движение по трассе от чувашского города Канаш до татарстанского населенного пункта Шали. Водителям, которые оказались на этом участке, аварийные комиссары и МЧС оказывают необходимую помощь. Эксплуатирующая организация проводит работы по ликвидации последствий стихии, при этом была задействована тяжелая техника.

До этого над Анжеро-Судженском гремела гроза и били молнии, очевидцам удалось снять на видео погодную аномалию. Грозовой фронт прошел над Кемеровской областью в ночь на 14 января, свидетелями необычного погодного явления стали жители Анжеро-Судженска, гром и вспышки молний им удалось снять на видео.

Ранее на Камчатке вернули в русло реку, которая вышла из-за морозов из берегов.

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