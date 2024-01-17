В Китае представлен «дальнобойный» гибридный кроссовер Lynk & Co 09 EM-P

Китайский бренд Lynk & Co представил обновленный гибридный кроссовер 09 EM-P, который может проехать без дозаправки почти 1500 км. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на модель начинаются от 307,8 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

По размерам кроссовер сопоставим с Volvo XC90 и Mercedes-Benz GL. Длина кроссовера — 5042 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1780 мм, а колесная база составляет 2984 мм. Клиренс — 180 мм. В салоне, в зависимости от версии, могут разместиться шесть или семь человек.

В обновленной модели доработан салон. В частности, размер центрального экрана медиасистемы был увеличен до 15,4 дюйма, а вместо физических кнопок под ним установили сдвоенный дефлектор климат-контроля.

Автомобиль оснащается плагин-гибридной силовой установкой EM-P, состоящей из 2,0-литрового бензинового турбомотора и трех электродвигателей мощностью 555 л.с. Запас хода составляет 1430 км.

В комплектацию входят сиденья из кожи, вентиляция передних кресел, подогрев руля, ароматизатор воздуха, аудиосистема Bose с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Geely Atlas будет стоить в России от 3,2 млн рублей.