Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае представлен «дальнобойный» гибридный кроссовер Lynk & Co 09 EM-P

Обновленный гибридный кроссовер Lynk & Co 09 EM-P официально представлен в Китае

close
100%
carnewschina.com

Китайский бренд Lynk & Co представил обновленный гибридный кроссовер 09 EM-P, который может проехать без дозаправки почти 1500 км. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на модель начинаются от 307,8 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

По размерам кроссовер сопоставим с Volvo XC90 и Mercedes-Benz GL. Длина кроссовера — 5042 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1780 мм, а колесная база составляет 2984 мм. Клиренс — 180 мм. В салоне, в зависимости от версии, могут разместиться шесть или семь человек.

В обновленной модели доработан салон. В частности, размер центрального экрана медиасистемы был увеличен до 15,4 дюйма, а вместо физических кнопок под ним установили сдвоенный дефлектор климат-контроля.

Автомобиль оснащается плагин-гибридной силовой установкой EM-P, состоящей из 2,0-литрового бензинового турбомотора и трех электродвигателей мощностью 555 л.с. Запас хода составляет 1430 км.

В комплектацию входят сиденья из кожи, вентиляция передних кресел, подогрев руля, ароматизатор воздуха, аудиосистема Bose с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Geely Atlas будет стоить в России от 3,2 млн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами