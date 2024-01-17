На Украине рекордно упали продажи автомобилей Lada

В 2023 году на Украине было продано 206 новых автомобилей Lada против 332 штук в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Таким образом продажи новых машин «АвтоВАЗа» на Украине упали на 38%.

Кроме того, по данным канала, за прошедший год в сегменте коммерческого транспорта на местном рынке был реализован всего один автобус отечественной марки ПАЗ.

Вплоть до первой половины 2022 года автомобили Lada и Renault производились на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) крупноузловым методом.

До этого стало известно, что продажи «АвтоВАЗа» в России в 2023 году увеличились почти в два раза, до 352,5 тыс. автомобилей. Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке в 2023 году составила 35%.

До 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит три новые модели Lada. Планы по подготовке новых моделей подтвердил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в России появится новый бренд отечественных автомобилей.