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На федеральных трассах в Татарстане произошел снежный коллапс

Снежный коллапс произошел на федеральных трассах в Татарстане из-за снегопада

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В Татарстане на федеральных трассах произошел транспортный коллапс, причиной стали метель, снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает «Реальное время».

Так, днем 16 января из-за ДТП в Мамадышском районе было ограничено движение на трассе М-7, из-за чего в пробке оказались более 100 автомобилей. Помимо этого, на М-7 продлили ограничение движения для грузового транспорта и автобусов с 735-го по 1169-й км трассы, из-за чего там образовалась пробка из грузового транспорта.

Вечером того же дня коллапс произошел на трассе М-12, пробка растянулась на участке пути Казань — Набережные Челны.

«На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20:40 введут ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. Днем ранее [,15 января] движение по трассе ограничили для автобусов и грузового транспорта. Сегодня ограничение продлили», — добавили в издании.

Telegrаm-канал «ДТП ЧП Треш 116 Татарстан» до этого сообщал, что 16 января в Татарстане на М7 столкнулись около 10 машин. Судя по фотографиям с места аварии, в дорожно-транспортное происшествие попали фуры и небольшие грузовики. О пострадавших в ДТП не сообщалось.

Ранее сообщалось, что Татарстан выделит бюджет на строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7.

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