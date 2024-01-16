Жена автоблогера Бороды назвала причину его смерти

Причиной смерти 32-летнего автоблогера Андрея Шипило (Бороды) мог стать оторвавшийся тромб, сообщила «Газете.Ru» его супруга Дарья.

«Предположительно, сердце, тромб. Про прощание будет известно завтра», — сказала она.

YouTube-блогер из Читы Максим Жлуктов рассказал «Газете.Ru», что год назад приезжал в гости к Шипило в Красноярск. Жлуктов добавил, что дружил с автоблогером с момента создания канала на YouTube.

«Причина смерти неизвестна, я в Чите нахожусь. Связь была последняя в том году, приезжал в гости в Красноярск, он меня встретил из аэропорта, вечером в кафе посидели с друзьями. Дружим давно, как начали вести свои каналы на YouTube. Встречались у него в Красноярске, у меня в Чите, ездили на блогер-шоу в Питер. Хороший веселый парень, снимал крутые ролики. У нас похожий контент: японские тачки, Сибирь и Дальний Восток, JDM-культура», — пояснил он.

О смерти автоблогера Андрея Шипило, известного как Андрей Борода, 16 января сообщил Telegram-канал «Борус» со ссылкой на его близких. Отмечается, что тело блогера нашли около 11 утра у него дома. Причина смерти неизвестна.

Андрей Шипило вел на сервисе YouTube видеоблог Siberian Beard про автомобили, на него подписаны 673 тыс. человек. Последний раз видео на его канале было опубликовано две недели назад.

В ноябре 2023 года умер тюменский автоблогер КАЛЯН86.