Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер известный автоблогер

Известный красноярский автоблогер Андрей Шипило умер в 32 года

close
100%
Siberian Beard/YouTube

Красноярский автоблогер Андрей Шипило, более известный как Борода, умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на его друга.

По словам мужчины, сейчас проводится экспертиза, обстоятельства смерти Андрея Бороды выясняют специалисты.

Отмечается, что Андрей Шипило вел на сервисе YouTube видеоблог Siberian Beard про автомобили, на него подписаны 673 тыс. человек. Последний обзор, который был опубликован на канале, — BMW X2.

В ноябре 2023 года скончался известный тюменский блогер Николай Галенко, известный под ником КАЛЯН86. Николай Галенко с 2015 года вел канал на YouTube, рассказывая о жизни дальнобойщика. На его канал были подписаны более 600 тыс. человек.

В ноябре 2021 года другой автоблогер, Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте.

Разбившийся BMW, по сведениям ГИБДД, вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль принадлежит блогеру. В аварию также попали машины Volvo и Mercedes. Удар был такой силы, что один из пассажиров транспортного средства вылетел на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на автомобильной трассе М7 столкнулись около 10 машин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами