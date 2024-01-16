Умер известный автоблогер

Красноярский автоблогер Андрей Шипило, более известный как Борода, умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на его друга.

По словам мужчины, сейчас проводится экспертиза, обстоятельства смерти Андрея Бороды выясняют специалисты.

Отмечается, что Андрей Шипило вел на сервисе YouTube видеоблог Siberian Beard про автомобили, на него подписаны 673 тыс. человек. Последний обзор, который был опубликован на канале, — BMW X2.

В ноябре 2023 года скончался известный тюменский блогер Николай Галенко, известный под ником КАЛЯН86. Николай Галенко с 2015 года вел канал на YouTube, рассказывая о жизни дальнобойщика. На его канал были подписаны более 600 тыс. человек.

В ноябре 2021 года другой автоблогер, Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте.

Разбившийся BMW, по сведениям ГИБДД, вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль принадлежит блогеру. В аварию также попали машины Volvo и Mercedes. Удар был такой силы, что один из пассажиров транспортного средства вылетел на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на автомобильной трассе М7 столкнулись около 10 машин.