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Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году

НАПИ: за год цены на подержанные авто возрастом до трех лет выросли на 21%

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Depositphotos

В России за год цены на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет увеличились на 20,7%. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

«За год средние цены на «свежие» подержанные (возрастом до 3 лет) автомобили выросли на 20,7%. Машины возрастом 4-6 лет подорожали на 29,4%, средние цены на автомобили возрастом 7-10 лет увеличились на 34,0%. Автомобили возрастной категории 11-23 года подорожали на 33,4%», — говорится в сообщении.

Кроме того, средняя цена нового автомобиля в 2023 года поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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