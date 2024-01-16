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В Китае начнутся продажи кроссовера BYD, разработанного бывшим дизайнером Audi

BYD начнет продажи кроссовера Sea Lion 07, который станет конкурентом Tesla

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BYD

Автопроизводитель BYD готовит к выводу на китайский рынок кроссовера Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD. Об этом сообщает carnewschina.com.

Электромобиль входит в семейство Ocean и представляет собой серийную версию концепта Ocean-X. В его основе — платформа BYD 3.0, на которой также построен кроссовер Song L. Длина машины 4830 мм, а колесной базы — 2930 мм. Автомобиль получил большую панорамную крышу и выдвигающиеся дверные ручки.

BYD Sea Lion 07 будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. В базовой версии автомобиля установлен один электрический агрегат мощностью 231 л.с. Вторая версия получит 313-сильный электромотор, а в топовой модификации кроссоверу полагается два электродвигателя суммарной мощностью 530 л.с.

Предполагается, что на китайском рынке BYD Sea Lion 07 составит конкуренцию американскому Tesla Model Y. Стоимость автомобиля составит 200 тыс. юаней (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

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