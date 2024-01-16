Автомобили Hyundai и Kia могут вернуться в РФ под новым брендом

Российский завод Hyundai продолжает выпускать корейские автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники информации. При этом не исключено, что модели будут выпускаться под другим брендом.

«На заводе Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (ХММР) в Петербурге сейчас ежедневно сходят с конвейера 6-8 автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Все эти машины сходят с оригинальными шильдиками (на заводе их называют лейблами) Hyundai и Kia», — говорится в сообщении.

При этом инсайдеры отмечают, что помимо Hyundai и Kia у петербургского завода есть еще один бренд, под которым он вправе выпускать автомобили. Он называется Solaris. Не исключено, что машины будут выпускать под этой маркой.

«Пока это только допущение высокой вероятности реализации. Подкрепленное некоторой внутренней информацией с завода ХММР», — отмечает «Русский автомобиль».

Завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяли выпускать 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года завод приостановил работу из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До этих событий на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

В декабре 2023 года стало известно, что компания Hyundai Motor решила продать долю в петербургском заводе российской компании ООО «Арт-Финанс».

При этом, как сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей в России.

Ранее сообщалось, что Suzuki приостановил работу своего завода в Венгрии.