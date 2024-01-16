Suzuki приостановил работу своего завода в Венгрии

Японский автопроизводитель Suzuki приостановил работу своего автозавода в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что работа на заводе была приостановлена с 15 января и до 21 января. Проблемы в логистике в Красном море привели к задержкам в поставках, в частности, двигателей для автомобилей Suzuki.

Проблемы с поставками начались вследствие атак повстанцев-хуситов из Йемена на торговые суда в Красном море.

Хуситы обстреливают грузовые борты в знак солидарности с палестинской исламской группировкой ХАМАС в ее борьбе против Израиля в секторе Газа.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее сообщалось, что Daihatsu приостановил работу своих заводов в Японии.