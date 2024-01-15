Раскрыты подробности о Tank 300 с мотором V6

Принадлежащий китайскому автопроизводителю Great Wall бренд Tank раскрыл характеристики внедорожника Tank 300 с битурбомотором V6, средства на создание которого были собраны посредством краудфандинга. Об этом сообщает сообщает Autohome.

В базе данных министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась информация о новой модели. Версия с мотором V6 базируется на комплектации Border Limited Edition Tank 300 и оснащен двигателем с рабочим объемом три литра. Мощность мотора составляет 360 л.с. Ожидается, что разработка модели будет завершена во II квартале 2024 года.

Для автомобиля также предусмотрены металлические защитные бамперы, расширители колесных арок, багажник на крыше и другое оборудование, позволяющее внедорожнику преодолевать броды глубиной до 200 мм.

В марте 2023 года автопроизводитель объявил сбор средств на разработку этой модификации, он был закрыт в кратчайший срок.

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