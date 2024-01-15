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Jetour Traveler получит новую силовую установку

В Китае появится Jetour Traveler с гибридной силовой установкой

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Jetour

Внедорожник Jetour Traveler получит в Китае новую гибридную силовую установку на основе бензинового турбомотора 1,5. Об этом сообщает Autohome.

Информация о новой модификации появилась в базе министерства промышленности и информационных технологий Китая. Автомобиль получит литий-железо-фосфатную тяговую батарею. Суммарная мощность силовой установки составит 156 л.с. Также автомобиль получит широкий набор дополнительного оборудования, включая несколько типов колесных дисков и багажник на крыше.

Длина кроссовера — 4785 мм, колесная база — 1800 мм. Предполагается, что благодаря электромотору удастся снизить расход топлива автомобиля при городской эксплуатации.

Продажи внедорожника Jetour Traveler начались в Китае в августе 2024 года. На российском рынке автомобиль официально не представлен.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в январе.

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