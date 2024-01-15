Россиянам открыли поездки на автобусе в страну Европы

Автобусный перевозчик Ecolines объявил, что с 1 февраля запустит по два прямых ежедневных рейса между Санкт-Петербургом и столицей Латвии Ригой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ecolines открывает с 1 февраля регулярное движение по маршруту Петербург-Псков-Рига», — говорится в сообщении. По данным перевозчика, рейсы будут каждый день отправляться из Петербурга в 22:20, а из Риги — в 20:00.

При этом россияне, купившие билеты на отмененные рейсы Петербург-Хельсинки и Хельсинки-Петербург, смогут поменять их на билеты по латвийскому направлению.

Пока на сайте Ecolines указано, что перевозчик выполняет рейсы между Петербургом и Ригой только с пересадкой.

В середине декабря 2023 года Ecolines приняла решение приостановить автобусное сообщение между Россией и Финляндией.

Компания объяснила остановку рейсов решением властей Финляндии закрыть пограничные переходы между странами. Автобусное движение по маршруту выполнялось через пункт Ваалимаа.

Ранее в Совфеде призвали блокировать проезд латвийских фур через Россию.