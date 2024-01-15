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В декабре 2023 года россияне купили рекордное количество автомобилей

«Автостат»: продажи новых машин в декабре побили рекорд за два года

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Декабрь 2023 года по объему продаж новых автомобилей в России стал рекордным месяцем за последние два года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В декабре россияне купили 119,5 тыс. новых легковых машин, что в 2,1 раза больше, чем в том же месяце 2022-го. До этого результат месячных продаж был выше только в декабре 2021 года, когда в России было реализовано 133,6 тыс. новых легковых машин.

Продажи новых легковых автомобилей в России превышают 100 тыс. единиц в месяц с августа 2023 года. По данным «Автостата» и АО «ППК», по итогам 2023 года в России продано почти 1,06 млн новых легковых машин. Более 30% из них приходится на отечественную марку Lada.

Среди иностранных марок лидирует китайская Chery, реализовавшая за год 118, 95 тыс. автомобилей. За ней следуют Haval, Geely, Changan, Exeed и Omoda.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в январе.

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