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Новокузнечанин угнал автобус, чтобы доехать до дома

В Кузбассе мужчина угнал автобус и поехал домой

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Полиция Кузбасса' class="item-image" >
Телеграм-канал Полиция Кузбасса

В Новокузнецке Кемеровской области полиция задержала 32-летнего мужчину, который угнал автобус, чтобы доехать до дома, но совершил ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Владелец ПАЗ-3205 обратился в дежурную часть полиции, когда его транспортное средство пропало с парковки. Одновременно с этим в полицию поступило сообщение о ДТП с участием данного пассажирского транспорта», — отмечается в сообщении.

Протаранив припаркованный Nissan Cube, угонщик скрылся с места происшествия. Оперативники по горячим следам задержали неоднократно судимого 32-летнего мужчину, который признался, что угнал ПАЗ, чтобы доехать до дома. При этом он был пьян. Ключи он нашел в самом автобусе.

За вождение в нетрезвом состоянии и без прав суд назначил мужчине 14 суток ареста. Также в его отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Ранее на МКАД легковой автомобиль раздавило между отбойником и фурой.

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