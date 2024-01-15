На въезде в Саратов фура снесла надпись «Саратов»

На въезде в Саратов грузовой автомобиль врезался в стелу с названием города, сообщается в Telegram-канале «УГИБДД 64».

«Мужчина 1970 г.р., управляя автомобилем Mercedes, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель был госпитализирован», — отмечается в сообщении.

Авария произошла в Гагаринском районе на 292-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград около 2 часов ночи. На фото с последствиями ДТП видно, что автомобиль протаранил правую часть надписи. От удара у грузовика деформировалась кабина. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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