Два водителя автобусов сцепились на проезжей части в центре Владивостока

Во Владивостоке двое водителей городских автобусов подрались на проезжей части, сообщает Telegram-канал Newsbox24.

Потасовка произошла на остановке «Центральная площадь» между водителями автобусов 54 маршрута. На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, что мужчины сцепились на проезжей части, один из них бил другого кулаком. Также оппоненты использовали удушающие приемы.

Затем к дерущимся подошел мужчина в форме морского офицера и двое других прохожих. Им удалось растащить оппонентов в стороны. Один из водителей при этом пытался ударить другого ногой. После того, как очевидцам удалось погасить конфликт, водители вернулись в автобусы и продолжили движение по маршруту. При этом в дальнейшем один из участников потасовки пытался подрезать другой автобус и резко затормозить перед ним, утверждают очевидцы инцидента.

Ранее в Томской области пассажиры избили водителя маршрутки, не пустившего их с пивом в салон.