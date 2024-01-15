Перечислены автомобили, которые подешевели в России в январе

В январе в России снизились цены на автомобили сразу пяти марок, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

Автомобиль «Москвич 6» подешевел в двух версиях на 200 тыс. рублей за счет появившейся в прайс-листах «прямой выгоды» на эту сумму. Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 подешевел сразу на 240 тыс. рублей или 8,1% — автопроизводитель снизил цену на его единственную комплектацию.

Также снизились цены на кроссоверы Exeed TXL. В прайс-листе на эту модель заявлено дополнительное «преимущество» в размере 50-100 тыс. рублей, не связанное с другими выгодами.

Кроме того, в январе подешевел кроссовер Jetour Dashing, на который заявлена «прямая выгода» в 150 тыс. рублей. Также снизилась цена на кроссовер Dongfeng 580, который подешевел на 3,7% (101 тыс. рублей).

Ранее стало известно, какой сегмент авторынка вырос в России сильнее всего в 2023 году.