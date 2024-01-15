Россиянам объяснили, почему не стоит ездить на заснеженном автомобиле

Водителям не стоит передвигаться на автомобиле со снегом на крыше, потому что это может привести к ДТП. Об этом «Москве 24» рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Он уточнил, что такая езда не наказывается, однако является неуважением к другим участникам движения.

«Снег на крыше не пушистый и легкий, а представляет собой пласты. При движении автомобиля они будут слетать и попадать в едущие машины сзади, в лобовое стекло, а это очень серьезная аварийная ситуация. Таких случаев немало», — отметил Субботин.

По его словам, наибольшую опасность представляют заснеженные грузовики, потому что снег с их крыши будет слетать «пластами как лавина», заключил эксперт.

Вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов до этого говорил, что в период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время. По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года. Это связано с тем, что в снегопад водители снижают скорость и стараются вести машину более аккуратно, уточнил эксперт.

Ранее были названы частые проблемы водителей в зимний период.