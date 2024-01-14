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Hyundai показал спортивную модификацию Ioniq 5

В Токио дебютировал спортивный хетчбэк Hyundai NPX1

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Hyundai

Корейский автопроизводитель Hyundai представил на тюнинг-выставке в Токио прототип «горячего хетчбэка» на основе электромобиля Ioniq 5.

Автомобиль получил аэродинамический обвес с передним и задним бамперами агрессивного дизайна, спойлером на двери багажника и накладками на пороги. Также у NPX1 композитные облегченные колесные диски на основе углеволокна, усиленные тормоза и заниженный дорожный просвет.

Интерьер электрохетчбэка получил отделку из искусственной замши — алькантары. Концепт выпущен в преддверии появления серийного Hyundai Ioniq 5 N, который должен выйти на рынок в 2024 году. Технические характеристики модели автопроизводитель пока не раскрывает. При этом ожидается, что электромобиль получит двухмоторную полноприводную трансмиссию.

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