Hyundai показал спортивную модификацию Ioniq 5

Корейский автопроизводитель Hyundai представил на тюнинг-выставке в Токио прототип «горячего хетчбэка» на основе электромобиля Ioniq 5.

Автомобиль получил аэродинамический обвес с передним и задним бамперами агрессивного дизайна, спойлером на двери багажника и накладками на пороги. Также у NPX1 композитные облегченные колесные диски на основе углеволокна, усиленные тормоза и заниженный дорожный просвет.

Интерьер электрохетчбэка получил отделку из искусственной замши — алькантары. Концепт выпущен в преддверии появления серийного Hyundai Ioniq 5 N, который должен выйти на рынок в 2024 году. Технические характеристики модели автопроизводитель пока не раскрывает. При этом ожидается, что электромобиль получит двухмоторную полноприводную трансмиссию.

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