Назван сегмент российского авторынка, который вырос за год сильнее всего

В 2023 году в России было продано 1,3 млн новых автомобилей, включая легковые машины и грузовики. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В процентном отношении к показателям 2022 года наиболее сильно выросли продажи в грузовом сегменте. За 12 месяцев 2023 года в России реализовано 143,7 тыс. грузовиков, что на 71% больше, чем годом ранее. В легковом сегменте продажи выросли на 69% по сравнению с 2022 годом, до 1,06 млн машин.

В сегменте легких коммерческих автомобилей зафиксирован рост на 20% (в 2023 году продано 90,4 тыс. машин), а среди автобусов — на 27% (их продажи достигли 16,3 тыс. единиц за прошедший год).

Более 80% от всех новых автомобилей, проданных в России в 2023 году, пришлось на легковой автотранспорт.

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