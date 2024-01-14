Уральские гаишники поймали пьяной женщину-инструктора на учебной машине

В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС задержали пьяной за рулем женщину-инструктора, работающую в местной автошколе. Она ехала по городу на учебном Hyundai i20. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

«Транспортным средством управляла 26-летняя женщина, у которой имелись явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала 0.607 мг/л в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В отношении задержанной составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За управление автомобилем в состоянии опьянения ей грозит от 1,5 года лишения водительских прав и штраф в 30 тыс. рублей. Учебный автомобиль был изъят и отправлен на спецстоянку.

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