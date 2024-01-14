Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уральские гаишники поймали пьяной женщину-инструктора на учебной машине

В Нижнем Тагиле инструктора автошколы поймали пьяной за рулем

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС задержали пьяной за рулем женщину-инструктора, работающую в местной автошколе. Она ехала по городу на учебном Hyundai i20. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

«Транспортным средством управляла 26-летняя женщина, у которой имелись явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала 0.607 мг/л в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В отношении задержанной составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За управление автомобилем в состоянии опьянения ей грозит от 1,5 года лишения водительских прав и штраф в 30 тыс. рублей. Учебный автомобиль был изъят и отправлен на спецстоянку.

Ранее в Томской области двое мужчин избили водителя маршрутки, не пустившего их с пивом в салон.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами