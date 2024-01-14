На трассе в Омской области произошли четыре ДТП с участием более 10 автомобилей

На трассе »Тюмень-Омск» произошло несколько ДТП, в которых оказались повреждены более 10 автомобилей. Три человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Омской области».

На 586 км трассы в Любинском районе Омской области столкнулись автобус ПАЗ с 15 пассажирами и грузовик. В этой аварии получила травмы 20-летняя пассажирка автобуса, она госпитализирована. На фото с места происшествия видно, что грузовик врезался в заднюю часть автобуса, который получил сильные механические повреждения.

На 566-м километре той же автодороги при ДТП с двумя машинами пострадали два человека, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также на трассе «Тюмень — Омск» в воскресенье произошли две аварии без пострадавших. В одной из них столкнулись сразу семь автомобилей.

Ранее во Владивостоке пассажир внедорожника напал с ножом на участника ДТП.