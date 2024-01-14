Пассажир внедорожника набросился на людей с ножом после ДТП

Во Владивостоке водитель внедорожника SsangYong врезался в два автомобиля и пытался уехать с места ДТП, а его пассажир набросился с ножом на другого участника аварии и прибывшего на место аварийного комиссара. Об этом сообщает Telegram-канал «Автогарант».

ДТП произошло на улице Вилкова. По предварительным данным, водитель SsangYong врезался в Toyota Prius, а в ходе разбирательства после ДТП его пассажир погнался с ножом за водителем «Тойоты» и прибывшим на место аварийным комиссаром.

Затем водитель SsangYong скрылся с места аварии, ударив при этом еще один автомобиль — Toyota Aqua. На видеозаписи с моментом инцидента видно, что стоящий в левом ряду внедорожник резко трогается с места и поворачивает вправо. При этом он врезается в левый бок проезжающего автомобиля и задевает женщину, которая в этот момент переходила улицу по «зебре».

В краевом управлении МВД пообещали наказать водителя SsangYong за оставление места ДТП.

«В настоящее время устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее в Северодвинске три автомобиля провалились под лед.