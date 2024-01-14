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Porsche не смогла починить суперкары Carrera GT, на которых нельзя ездить

Porsche отозвала суперкары Carrera GT, но не смогла их отремонтировать

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Thomas Dutour/Shutterstock

Компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. Об этом сообщает Jalopnik.com.

Немецкий автопроизводитель объявил отзыв 489 экземпляров суперкара, выпущенных в 2004 и 2005 годах, из-за потенциальной поломки подвески, грозящей автокатастрофой. Шарниры подвески могут выйти из строя из-за механических повреждений и коррозии.

При этом владельцам было рекомендовано прекратить эксплуатацию своих машин на неопределенный срок. Источник издания сообщил, что в настоящее время у Porsche по-прежнему нет запчастей для исправления дефекта и сроки ремонта не определены.

Поступление необходимых запчастей ожидается только в III квартале 2024 года. При этом некоторые владельцы редких суперкаров в Великобритании пожаловались, что страховые компании из-за не устраненного производителем дефекта отказываются страховать Carrera GT для эксплуатации на дорогах общего пользования.

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