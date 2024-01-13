Дилеры «АвтоВАЗа» стали получать упрощенные Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам упрощенные автомобили Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«Автомобили Granta в упрощенной комплектации начали отгружать дилерам, их можно определить по колесным дискам окрашенным серебристой эмалью», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta седан в антисанкционном варианте. У такой машины отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника, кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля, Airbag и кондиционера.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться с 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP. Позже машины оснастили подушками безопасности.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta.