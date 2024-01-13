Массовое ДТП произошло в Калужской области

В Калужской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства массового ДТП на 88 км трассы М-3. Об этом сообщает Telegram-канал МВД региона. Авария произошла 12 января.

«По предварительной информации, первая авария с участием трех автомобилей случилась в 14 часов 25 минут. Через некоторое время на том же отрезке дороги в две поврежденные машины врезалось еще 4 транспортных средства», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей автомобильной аварии.

До этого стало известно, что на Ставрополье перевернулся автобус, перевозивший работников предприятия. В автобусе в момент ДТП находились пять пассажиров. Пострадала 49-летняя местная жительница, она госпитализирована. Автобусом управлял 63-летний водитель. Проводится проверка инцидента.

Ранее сообщалось, что депутаты опасаются за безопасность после ДТП Lada Vesta.