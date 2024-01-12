Поэт Рубинштейн впал в кому после ДТП

Поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина, находится в глубокой коме, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что сейчас пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве. Он попал в реанимацию и перенес операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У литератора сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости.

Как рассказал очевидец, за рулем автомобиля, наехавшего на Рубинштейна, был «визуально трезвый» мужчина в спецодежде. По данным столичного дептранса, за год он нарушил ПДД 19 раз.

Позже стало известно, что в отношении 63-летнего водителя Александра Д. возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 2 лет лишения свободы, но срок может измениться, поскольку врачи оценивают шансы поэта выжить как минимальные.

Ранее сообщалось, что в Псковской области автомобиль ушел под лед во время дрифта на реке.