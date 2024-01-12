В России начались продажи нового премиального кроссовера Hongqi

В России начинаются продажи кроссовера Hongqi HS5 New. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора бренда »Авилон Hongqi» Александра Залогина.

«Мы ожидаем поступление премиального кроссовера Hongqi HS5 New в течение недели. Он будет представлен у нас в двух комплектациях - Comfort (5 390 000 рублей) и Deluxe (5 990 000 рублей), — сказал Залогин.

Автомобиль оснащен бензиновым силовым агрегатом мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой коробкой передач.

В комплектацию Comfort включены панорамная крыша, камера 360 градусов, бесключевой доступ, подогрев сидений. Версия Deluxe дополнена круиз-контролем, подогревом руля, задним парктроником и бесконтактной системой открывания багажника.

До этого стало известно, что Китай в 2023 году впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 730 тыс. машин. Это в семь раз больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.