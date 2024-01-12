Стало известно, на сколько могут подорожать иномарки в РФ в 2024 году

Минимальная стоимость новой иномарки в России, которая сейчас на отметке в 2,8 млн рублей, в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автоэксперта Романа Солдатова.

«Когда мы говорим об изменениях цен на автомобили, то, конечно, надо учитывать курс рубля. Основная валюта — доллар, поэтому чем выше его стоимость, тем, соответственно, выше будут и цены на автомобили. В первую очередь это касается параллельного импорта. Второй фактор — утилизационный сбор, новые ставки прибавляют к стоимости автомобиля 300 тыс. рублей и выше. Третий фактор — новогодние скидки. Все, что скидывали дилеры в праздники, теперь нужно добирать, а значит, что компенсировать эти скидки, скорее всего, придется за счет повышения цен», — сказал Солдатов.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Кроме того, Китай в 2023 году впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 730 тыс. машин. Это в семь раз больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.