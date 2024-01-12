Tesla намерена приостановить производство на заводе в ФРГ

Tesla, американская компания-производитель электромобилей, вынуждена приостановить работу большей части цехов на своем заводе под Берлином на две недели из-за нехватки комплектующих. Об этом пишет ТАСС.

Это связано с изменением транспортных маршрутов, вызванным военными столкновениями в Красном море. Как сообщили в Tesla, время доставки комплектующих значительно увеличилось, что отразилось на работе завода. Производство будет приостановлено с 29 января по 11 февраля, после чего компания планирует возобновить работу в полную силу.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа повстанцы хуситского движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ударов по территории Израиля и блокировке прохода судам через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Несколько коммерческих и военных судов уже подверглись атакам в Красном море, а грузовое судно Galaxy Leader было захвачено хуситами. В ответ на действия повстанцев США сформировали международную коалицию и проводят операцию по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

11 января агентство Bloomberg рассказало, что экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов. Суда в Красном море передают в эфир, что их экипажи состоят из китайцев, и таким образом моряки пытаются избежать атак хуситов.

До этого глава датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что приостановка транзита судов через Красное море может растянуться надолго, а мировую экономику ждут значительные последствия.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.