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Глава «АвтоВАЗа» Соколов назвал число автомобилей, переданных для автопарка Госдумы

«АвтоВАЗ» передал в автопарк Госдумы более 100 Lada Vesta

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы — Lada Vesta — уже передана, она чуть больше 100 автомобилей», — сказал Соколов.

Кроме того, от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре, добавил топ-менеджер.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Володин заявил, что депутаты будут пользоваться автомобилями Lada, Aurus и «Москвич».

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.

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