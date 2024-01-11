Глава «АвтоВАЗа» Соколов назвал число автомобилей, переданных для автопарка Госдумы

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы — Lada Vesta — уже передана, она чуть больше 100 автомобилей», — сказал Соколов.

Кроме того, от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре, добавил топ-менеджер.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Володин заявил, что депутаты будут пользоваться автомобилями Lada, Aurus и «Москвич».

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.