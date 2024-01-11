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Названы сроки начала выпуска Lada Niva с новым мотором

Внедорожники Lada Niva получат новый двигатель в 2025 году

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в 2025 году начнет выпуск внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend с новым двигателем объемом 1,8 л. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Будет ли это представленный недавно мотор 1,8 Evo или речь идет о другом силовом агрегате, топ-менеджер не уточнил. При этом устанавливать на Lada Niva 16-клапанный мотор 1,6 л пока не планируется. Сейчас внедорожники оснащаются моторами 1,7 л. мощностью 83 л.с.

До этого стало известно, в России начались продажи внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-5». Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России. ABS и «Евро-5» будут доступны на Lada Niva Legend и Niva Travel во всех комплектациях.

Ранее сообщалось, что продажи Lada в 2023 году выросли вдвое.

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