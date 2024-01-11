Россияне стали больше покупать новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в 2023 году на 57,8%. Об этом сообщается в релизе комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ) со ссылкой на данные АО «ППК».

«Декабрь 2023 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 84,6%, или на 59 тыс. штук по сравнению с декабрем 2022 года, и составил 128,9 тыс. автомобилей. За год рынок вырос на 57,8% и составил 1,1 млн штук», — говорится в сообщении.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Кроме того, Китай в 2023 году впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей благодаря росту поставок на рынки России и Мексики. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 730 тыс. машин. Это в семь раз больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее сообщалось, что цены на Lada в ближайшее время повышаться не будут.