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Стали известны условия для повышения цен на автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: цены на Lada в ближайшее время повышаться не будут

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LADA

Стоимость автомобилей Lada в ближайшее время повышать не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова. Однако, по словам топ-менеджера, возможны корректировки в связи с инфляционными процессами в стране.

«На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых «черных лебедей», мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть, фактически это сохранение существующих цен», — сказал Соколов.

До этого стало известно, что совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В ее рамках предприятие выпустит 12 новых моделей автомобилей.

До 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит три новые модели Lada. Планы по подготовке новых моделей подтвердил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.

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