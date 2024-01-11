«АвтоВАЗ» выпустил рекордное число автомобилей в 2023 году

Продажи «АвтоВАЗа» в России в 2023 году увеличились почти в два раза, до 352,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Автоваз» и наш бренд, пока единственный — я не говорю о суббрендах — Lada занимает на рынке РФ не просто доминирующие, лидирующие позиции с рекордным объемом продаж — 352,5 тыс. автомобилей», — сказал Соколов.

По итогам 2022 года автопроизводитель реализовал 188,6 тыс. автомобилей, таким образом, рост продаж увеличился почти в два раза. Отмечается, что доля «АвтоВАЗа» на российском рынке в 2023 году составила 35%.

До этого стало известно, что совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. В ее рамках предприятие выпустит 12 новых моделей автомобилей.

До 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит три новые модели Lada. Планы по подготовке новых моделей подтвердил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta.