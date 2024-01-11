Стало известно, какие автомобили будет выпускать бывший российский завод Mercedes-Benz

На бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области будут выпускать автомобили китайского бренда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу компании «Автодом» Андрея Ольховского.

«Самый простой вариант — контрактная сборка какого-то бренда. Наша задача — получить комплектующие у китайской стороны, собрать автомобиль и передать для продажи дистрибутору», — сказал Ольховский, отвечая на вопрос о том, как будет организован выпуск автомобили на предприятии.

О том, кто станет партнером компании и будет поставлять комплектующие для сборки машин, Ольховский не ответил.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,7 млн рублей.