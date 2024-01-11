Автодом перезапустил завод Mercedes-Benz в Подмосковье

На бывшем заводе Mercedes-Bez в Московской области выпущена первая партия автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора компании «Автодом» Андрея Ольховского.

«У нас до Нового года поступила первая партия машинокомплектов, которую мы в пилотном режиме собрали, чтобы проверить, как работают все системы, посмотреть какие-то узкие места, где нам нужно усилить квалификацию людей, либо поработать с какими-то станциями и так далее. Это пробная партия для проверки технической готовности», — сказал Ольховский.

О том, какие автомобили собрали на предприятии, топ-менеджер не сказал.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

В августе 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что с конвейера предприятия будут сходить легковые автомобили, так как оборудование адаптировано на выпуск именно такого типа машин.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали руководителя автомобильной компании Hengchi.