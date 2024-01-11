В Китае стартовали продажи конкурента кроссовера BMW X3

На китайском рынке начались продажи кроссоверов Leapmotor C10. Об этом сообщает carnewschina.com. В III квартале 2024 года модель появится на европейском рынке.

Пятиместный среднеразмерный кроссовер построен на платформе Four-Leaf Clover. Длина автомобиля составляет 4739 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1680 мм при колесной базе 2825 мм. Основным конкурентом модели станет BMW X3. Отмечается, что главными преимуществами новинки являются высокая безопасность, большое внутреннее пространство, а также возможность быстрой зарядки батареи.

Автомобиль оснащен электромотором на задней оси. Его мощность составляет 231 л.с. Запас хода кроссовера — 530 км. Зарядка тяговой батареи до 80% занимает 30 минут. Заявлена и гибридная версия. Модель также будет предлагаться в Европе, на Ближнем Востоке, США.

В Китае кроссовер Leapmotor C1 предлагается по цене от 155,8 тыс. юаней (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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