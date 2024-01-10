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Автолюбителям рассказали, как правильно сидеть за рулем

Автоэксперт Сажин: запястья водителя должны находиться на руле

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Pixabay

Правильная поза за рулем не только предотвращает усталость и боли в спине, но и повышает безопасность на дороге. Об этом сообщил автоэксперт Владимир Сажин. В беседе с Общественной службой новостей он перечислил основные правила нахождения в водительском кресле, особенно в долгих поездках.

«Во-первых, нужно сделать так, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле. Тогда у нас не будет нагрузки на спину. Раньше большинство автомобилей были со сцеплением, и при выжатом сцеплении колено было чуть согнуто. Сейчас же педали настраиваются так, чтобы нога свободно перемещалась», — отметил эксперт.

Он также посоветовал держаться за руль двумя руками, чтобы избежать искривления позвоночника. Кроме того, по его словам, стоит использовать подлокотники и подпорку под поясницу.

До этого Сажин объяснил, как избежать заноса на дороге зимой. В первую очередь, по его словам, важно соблюдать скоростной режим, при котором можно контролировать ситуацию. Если колеса все же повело в сторону, действовать нужно в зависимости от привода, отметил он.

Ранее автомобилистам рассказали, нужно ли прогревать машину зимой.

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