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Стало известно, на чем Путин ездил по Чукотке

Путин прокатился на вездеходе «Хищник» по Анадырю

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Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник». Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

«Владимир Путин выбрал тобольский «Хищник» для поездки по Анадырю. Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — говорится в сообщении.

По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, в месяц в Тобольском районе выпускают 9 таких «Хищников». Машина пользуется спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, поступают заказы от МЧС. Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке.

10 января президент России Владимир Путин совершил визит на Чукотку, в город Анадырь. В ходе поездки глава государства посетил ряд производств и пообщался с местными жителями. Это первая рабочая поездка Владимира Путина в этом году.

Ранее в Госдуме рассказали о ходе замены автомобилей на отечественные.

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