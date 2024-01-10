Стало известно, на чем Путин ездил по Чукотке

Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник». Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

«Владимир Путин выбрал тобольский «Хищник» для поездки по Анадырю. Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — говорится в сообщении.

По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, в месяц в Тобольском районе выпускают 9 таких «Хищников». Машина пользуется спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, поступают заказы от МЧС. Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке.

10 января президент России Владимир Путин совершил визит на Чукотку, в город Анадырь. В ходе поездки глава государства посетил ряд производств и пообщался с местными жителями. Это первая рабочая поездка Владимира Путина в этом году.

Ранее в Госдуме рассказали о ходе замены автомобилей на отечественные.