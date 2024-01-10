Названы сроки появления в салонах самой дорогой версии седана «Москвич 6»

В январе 2024 года у дилеров появится седан «Москвич 6» в новой комплектации «Техно». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора салона «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева.

«Ожидаемый срок появления у нас в наличии модели «Москвич 6» в топовой комплектации «Техно» — вторая половина января», — сказал топ-менеджер.

В комплектацию «Техно» входят приветственная световая анимация, панорамная крыша, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в багажнике, мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, функция предупреждения о столкновении сзади, а также шторки безопасности и электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми.

В настоящее время «Москвич 6» предлагается покупателям в двух комплектациях: «Комфорт» и «Бизнес». В базовой версии он снабжен 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерами заднего вида, бесключевым доступом. У машины в комплектации «Бизнес» есть электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов.

Для «Москвича 6» доступно два двигателя — турбомотор 1,5 мощностью 136 л.с., работающий в паре с вариатором, а также агрегат мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.

Ранее сообщалось, что кроссовер «Москвич 5» может появиться на рынке в первой половине 2024 года.