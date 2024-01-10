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В России начались продажи самой дорогой версии Lada Vesta

«АвтоВАЗ» начал продажи универсала Lada Vesta Sportline за 2,3 млн рублей

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АВТОВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи универсалов Lada Vesta SW в комплектации Sportline. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Цена составляет 2,35 млн рублей. Это самый дорогой автомобиль в линейка «АвтоВАЗа» на сегодняшний день.

«АвтоВАЗ» объявляет о старте продаж Lada Vesta Sportline с типом кузова SW. Впервые в практике Lada на рынок выводится модель, обладающая и практичным семейным кузовом, и форсированным двигателем, и спортивными настройками шасси», — говорится в сообщении.

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».

Предусмотрена и комплектация Black (от 2,38 млн рублей), которая отличается черной окраской таких деталей как диски колес, молдинги переднего бампера, накладки решетки радиатора, крышка багажника, спойлер на крышке багажника.

Ранее на площадке дилера в Тольятти появились десятки новых Lada X-Cross 5.

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