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Россиянам сказали, сколько минут можно пользоваться подогревом сидений без риска для здоровья

Врач Линьков назвал два заболевания, которые провоцирует подогрев сидений

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Pixabay

При неправильном использовании подогрева сидений у водителя и пассажиров автомобиля могут возникнуть опасные заболевания, такие как простатит и цистит. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач уролог-андролог клиники «Медси на Краснобогатырской» Владимир Линьков.

«Если неправильно пользоваться опцией подогрева сидений, есть высокая вероятность обострения или возникновения разных заболеваний. Для мужчин старше 35 лет, в первую очередь, это конечно простатит, для мужчин до 35 это действие на репродуктивную функцию. У женщин в свою очередь это может спровоцировать обострение цистита, воспалительных заболеваний женских половых органов», — сказал врач.

Первое, что нужно сделать после запуска двигателя, это включить подогрев сидений на максимум и держать его на таком уровне 3-5 минут, а затем переключить на минимум. Как правило к этому времени уже можно начинать движение. Из-за того, что в нашей промежности мало тепловых рецепторов и сконцентрированы они в области половых органов, человек с сильным опозданием чувствует прогрев сидения именно этой частью тела, пояснил Линьков.

Через 7-10 минут после начала движения стоит совсем выключить подогрев. Таким образом суммарно в морозную погоду подогрев должен быть включен около 15 минут. Если соблюдать эти простые правила, то риск обострения вышеуказанных заболеваний будет сведен к минимуму, отметил эксперт.

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