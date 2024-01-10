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В России сделали прогноз по рынку автомобилей на 2024 год

Автоэксперт Васильев: в 2024 году не стоит ожидать роста российского авторынка

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Depositphotos

В 2024 году скачкообразного роста российского автомобильного рынка не произойдет. Такой прогноз в интервью Pravda.Ru дал автоэксперт и автожурналист Егор Васильев.

По его словам, в этом году продажи будут достигать 1-1,2 млн автомобилей, эти показатели будут соответствовать установленным четыре-пять лет назад.

«Российские автопроизводители, в частности тот же «Автоваз», озвучивают планы достаточно амбициозные по продвижению на российском рынке. Я думаю, что, наверное, на таком же уровне останется рынок, может быть, чуть-чуть вырастет. На мой взгляд, сдерживающим фактором развития рынка сейчас является то, что все-таки сильно выросла стоимость кредитов», — пояснил Васильев.

Он добавил, что кредиты на автомобили пока выдаются россиянам на невыгодных условиях. Однако, если автопроизводители создадут собственные финансовые инструменты для потребителей, тогда ситуация на рынке будет улучшаться, заключил эксперт.

Накануне The Wall Street Journal писала, что в 2023 году экспорт китайских машин достиг рекордного уровня в 5,26 млн единиц. Это примерно на 1 млн больше, чем у Японии — традиционного лидера по поставкам авто за рубеж, отмечала газета. Главным драйвером роста стал спрос в России, куда китайские автопроизводители нарастили экспорт как минимум в пять раз по сравнению с 2022 годом, до 800 тыс. штук.

Ранее сообщалось, что в России стали реже похищать автомобили.

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