Названы секретные функции авто, о существовании которых многие не знают

В автомобилях существуют несколько секретных опций, о которых знают не все автомобилисты. Об этом «Российской газете» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Существует несколько дополнительных опций в современных автомобилях, о которых большинство автомобилистов не знают. Например, корректировка размещения ремня безопасности — в некоторых машинах положение крепления ремня можно сделать вертикальным, зажав фиксатор», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, есть возможность предотвратить ослепляющий эффект от зеркала заднего вида, если на нем установлен светодиод — показатель того, что зеркало электрохромное.

Также Рязанов отметил, что иностранные автомобили с 2008 года оборудуются системами контроля давления в шинах (TPMS). Эта функция предупреждает о снижении давления на 25%. Однако в российских машинах такая опция пока редкость.

До этого стало известно, что в зимнее время кондиционер в автомобиле необходимо включать хотя бы раз в неделю, чтобы в дальнейшем избежать с ним серьезных проблем. Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка.

Чаще всего выходят из строя различные подшипники, трубки кондиционера, уплотнители, а также самая дорогая деталь – компрессор. Все это ведет к разгерметизации системы и дорогому ремонту.

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