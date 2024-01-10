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Стало известно о существенном минусе китайских автомобилей

Автоэксперт Васильев: часть китайских авто не адаптированы к российским холодам

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Часть китайских автомобилей, которые поставляются в Россию по параллельному импорту, не адаптированы к нашим погодным условиям. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

«Особенно пагубны для них перепады температур. Чтобы избежать проблем, следует контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей», — сказал Васильев.

По словам эксперта, насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию. Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки.

Проблем быть не должно если автопроизводитель уже адаптировал свой автомобиль под российские условия эксплуатации. При необходимости бренд быстро вносит изменения как в детали, так и в процесс сборки машин.

До этого стало известно, что калининградский завод «Автотор» начал отгрузку дилерам кроссоверов Kia Seltos, которые ранее оставались на территории завода в некомплектном состоянии. Железнодорожный состав из вагонов-автомобилевозов, нагруженных кроссоверами Kia Seltos, а также Kaiyi X3 и X3 Pro, которые тоже собираются на «Автоторе», удалось сфотографировать на перегоне в Московской области. В составе насчитывалось порядка 25 вагонов.

Ранее стало известно, что Volkswagen оборудует автомобили Golf и Tiguan искусственным интеллектом ChatGPT.

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