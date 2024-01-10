В Москве столкнулись два «Мерседеса» и такси

В Москве произошло столкновение двух автомобилей «Мерседес» с такси. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
После столкновения автомобили разбросало в разные стороны. В аварии больше всего повреждений получило такси, его бампер «раскрошило». Водитель такси получил незначительные травмы.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы.
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