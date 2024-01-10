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В Москве столкнулись два «Мерседеса» и такси

В Москве произошла авария с участием двух «Мерседесов» и такси

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве произошло столкновение двух автомобилей «Мерседес» с такси. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

После столкновения автомобили разбросало в разные стороны. В аварии больше всего повреждений получило такси, его бампер «раскрошило». Водитель такси получил незначительные травмы.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что авария с участием фуры произошла на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Накануне на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.

6 января в Санкт-Петербурге конфликт таксиста и пассажира закончился аварией.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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