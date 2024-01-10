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На МКАД перевернулся грузовик

Дептранс Москвы: грузовик въехал на ограждение и перевернулся на МКАД

Авария с участием фуры произошла на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что столкновение произошло на внешней стороне 53-го км МКАД.

«<…> водитель <…> совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа», — добавили в столичном департаменте, не уточнив число пострадавших.

В Дептрансе рассказали, что на месте происшествия работают оперативные службы, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что движение в районе происшествия не затруднено.

Накануне на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.

В понедельник, 8 января, в Ставрополье рейсовая маршрутка столкнулась с грузовиком.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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